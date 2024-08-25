Феликс забил в первом же матче после перехода в «Челси»

Португальский нападающий «Челси» Жоау Феликс забил первый гол после возращения в клуб.

Португалец вышел на замену на 68-й минуте матча 2-го тура АПЛ и поучаствовал в разгроме «Вулверхэмптона» (2:6), забив шестой мяч лондонской команды.