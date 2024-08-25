Феликс забил в первом же матче после перехода в «Челси»

Португальский нападающий «Челси» Жоау Феликс забил первый гол после возращения в клуб.
Португалец вышел на замену на 68-й минуте матча 2-го тура АПЛ и поучаствовал в разгроме «Вулверхэмптона» (2:6), забив шестой мяч лондонской команды.
- 21 августа «Челси» сообщил о приобретении 24-летнего форварда Жоау Феликса у «Атлетико».
- Сумма сделки, по данным СМИ, составила около 50 млн евро.
- Ранее Феликс уже играл на «Стэмфорд Бридж». В сезоне-2022/2023 Жоау провел за «Челси» 20 матчей и забил 4 гола.
Источник: «Бомбардир»