Круговой: «Нет Глушенкова и Вендела – и «Зенит» посыпался»

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о борьбе с «Зенитом» в нынешнем сезоне РПЛ.
– Как остановить «Зенит»?
– «Химки» вроде показали, как это сделать. Надо не пропустить от «Зенита» и забить свои моменты. Будет один момент, надо его использовать.
– Вы не считаете, что «Зенит» непобедим в этом сезоне?
– Мы же видели, что нет Глушенкова и Вендела, и «Зенит» посыпался. Они не смогли ничего создать с «Химками».
– Нет чувства ностальгии по временам в «Зените»?
– Такого чувства нет.
- Круговой является воспитанником «Зенита», в системе клуба из Санкт-Петербурга он находился с 6 лет.
- 26-летний футболист перешел в ЦСКА этим летом.
- «Зенит» лидирует в РПЛ с 14 очками после шести матчей, ЦСКА идет 5-м с 10 очками.
Источник: «РБ Спорт»