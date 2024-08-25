Круговой: «Нет Глушенкова и Вендела – и «Зенит» посыпался»

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о борьбе с «Зенитом» в нынешнем сезоне РПЛ.

– Как остановить «Зенит»?

– «Химки» вроде показали, как это сделать. Надо не пропустить от «Зенита» и забить свои моменты. Будет один момент, надо его использовать.

– Вы не считаете, что «Зенит» непобедим в этом сезоне?

– Мы же видели, что нет Глушенкова и Вендела, и «Зенит» посыпался. Они не смогли ничего создать с «Химками».

– Нет чувства ностальгии по временам в «Зените»?

– Такого чувства нет.