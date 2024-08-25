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Круговой: «Нет Глушенкова и Вендела – и «Зенит» посыпался»

25 августа 2024, 16:39
30

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о борьбе с «Зенитом» в нынешнем сезоне РПЛ.

– Как остановить «Зенит»?

«Химки» вроде показали, как это сделать. Надо не пропустить от «Зенита» и забить свои моменты. Будет один момент, надо его использовать.

– Вы не считаете, что «Зенит» непобедим в этом сезоне?

– Мы же видели, что нет Глушенкова и Вендела, и «Зенит» посыпался. Они не смогли ничего создать с «Химками».

– Нет чувства ностальгии по временам в «Зените»?

– Такого чувства нет.

  • Круговой является воспитанником «Зенита», в системе клуба из Санкт-Петербурга он находился с 6 лет.
  • 26-летний футболист перешел в ЦСКА этим летом.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ с 14 очками после шести матчей, ЦСКА идет 5-м с 10 очками.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Зенит Круговой Данил Глушенков Максим Вендел
Комментарии (30)
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Админ ресурс
1724593367
Даже местный воспитанник ржет над болотным клупом))) посмешище
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JIEGEHDA
1724593419
Химки показали надо забить и не пропустить говорит . Серьезно ? Я думал если забил и не пропустил то это поражение. А прикинь поэтому ЦСКА не забив пропустил и проиграл???
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Desma
1724593724
Кто-то специально расшатывает тему, используя недалёкого Данилу. А он и рад этому.
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Цугундeр
1724593920
))) Ария Иуды из оперы "«ФК "Зенит " — суперзвезда ». Быстро Москва меняет людей , да и люди ли были...(
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bashnat013
1724596382
Это не зенит посыпался это уровень тренера зенита
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Админ ресурс
1724596795
Ленингадскому фонаду милее угольки, чем свои местные воспитанники
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Aндрей-кадулин-google
1724601385
Похож на артистов которые из за бугра тявкают
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somn
1724603906
Насчёт " посыпался" это он загнул. С гнильцой оказывается парнишка...
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антон-михайловский-google
1724611082
а если газпром убраться из зенита ,представляете что с ним будет?
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Бриг
1724612281
Лучше бы подумал как Коням помочь. Пока не очень получается. А Зенитом поруководить тьма желающих.
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