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  • «Динамо Мх» опубликовало открытое письмо с критикой судейства в РПЛ

«Динамо Мх» опубликовало открытое письмо с критикой судейства в РПЛ

24 августа 2024, 13:39
4

Махачкалинское «Динамо» в очередной раз обратило внимание на проблемы с судейством в российском футболе.

«К сожалению, праздник возвращения в элитный дивизион оказался омрачен для Дагестана неквалифицированным, с нашей точки зрения, судейством, которое порой зашкаливало за допустимый уровень возможных ошибок.

Уже трижды наш клуб вынужден был обращаться в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по итогам матчей в Мир РПЛ, а ведь прошло только шесть туров чемпионата!

Можно не соглашаться с нашими претензиями к судейству частично или полностью – оценка эпизодов может разниться. Но в каждом случае, подавая протест, мы руководствуемся не эмоциями, а в первую очередь желанием добиться справедливости и таким образом положительно повлиять на качество судейства в российском футболе ко всеобщей пользе, ведь известно, что очков из-за судейских ошибок, даже признанных, нам не вернут, а жалобы на действия арбитров скорее могут навредить клубу, исходя из своеобразного понимания некоторыми судьями корпоративных интересов.

В очередной раз выступить по этому поводу вынуждает непоследовательность, которая фактически влияет на качество судейства и создает ауру безнаказанности арбитров.

С удивлением обнаружили, что рефери Ян Бобровский, совершивший, по мнению ЭСК, результативную ошибку (и не одну, по мнению множества известных специалистов высказавшихся по данной теме) в матче третьего тура между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН», в шестом туре Мир РПЛ снова получил назначение главным арбитром.

Экспертно-судейская комиссия своим решением отстранила судью на неопределенный срок из-за пенальти в наши ворота, но уже в пятом туре он работал резервным арбитром на матче «Локомотив» – ЦСКА, а теперь получил новое назначение. То есть фактически без назначений он оставался всего тур.

Бог с ним – с Бобровским. Не в личности дело, а в подходе. Когда у арбитра не хватает квалификации даже при помощи видеоповторов принимать понятные, последовательные, аргументированные решения, не логично ли дать ему возможность набраться опыта где-нибудь в низших лигах, где интенсивность игры заведомо ниже, а ошибки не определяют чувства и настроение десятков тысяч болельщиков?

Одним из решающих факторов, негативно влияющих на положение вещей в судейском корпусе, является позиция Экспертно-судейской комиссии. В нашем представлении она должна выполнять функции надзорного органа, а по факту ЭСК занимается исключительно защитой и оправданием арбитров.

Судьи, безусловно, должны быть защищены от любых попыток влиять на их объективность, но не имеют права пренебрегать мнением экспертов, которые в футболе не один десяток лет. Как не имеют права не считаться с этим мнением и те, кто входит в ЭСК.

Некоторые мотивировки ее решений по поданным нами протестам вызвали сомнения не только в квалификации членов комиссии, но и в их объективности. И не то чтобы исключительно у нас, но – опять же – у многих компетентных футбольных людей, которые никак не связаны с махачкалинским «Динамо» и которых сложно заподозрить в каких-то особенных чувствах к нашему клубу.

И тут все просто: эпизоды были достаточно очевидными, а ЭСК своими абсурдными формулировками загнала саму себя в ситуацию, подрывающую доверие к этому органу.

Неквалифицированное судейство, безнаказанность арбитров тормозят развитие игры, а значит, наносят ущерб деятельности РФС. Хотелось бы, чтобы Российский футбольный союз оперативно уделил этому вопросу особенное внимание и выработал решения, позволяющие вывести качество судейства на должный профессиональный уровень», – говорится в открытом письме динамовцев.

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Источник: сайт махачкалинского «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх
Комментарии (4)
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Цугундeр
1724497655
"омрачен для Дагестана .." Мля , заняться нечем Дагестану ? Опять горе великое . Сидите , делите федералку дальше , больше вас только бородатый кормчий гребёт . Тот хоть рты затыкает всем (кроме сынка ) Когда Анжи играло - все плясали..((
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Ziklop
1724498109
ЭСК это комиссия оправдания судейских ляпов!
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evgevg13
1724500481
Лучше всего у руководства Махачкалинцев получается плакаться и жаловаться. Наверное лидеры в РПЛ по этому показателю.
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gennadiy
1724504286
Правы на все 100
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