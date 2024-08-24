Глава «Локомотива» ответил на вопрос о возвращении Антона Миранчука

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных не стал обещать, что клуб вернет Антона Миранчука в случае его желания.

«Возьмем ли обратно Антона Миранчука, если не найдет команду до конца трансферного окна? Не могу сейчас ничего на этот счет ответить. Потому что тема сложная. Если бы и кабы – это не для спорта», – сказал Нагорных.