Глава «Локомотива» ответил на вопрос о возвращении Антона Миранчука

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных не стал обещать, что клуб вернет Антона Миранчука в случае его желания.
«Возьмем ли обратно Антона Миранчука, если не найдет команду до конца трансферного окна? Не могу сейчас ничего на этот счет ответить. Потому что тема сложная. Если бы и кабы – это не для спорта», – сказал Нагорных.
- 28-летний Миранчук – воспитанник «Локо».
- Он не договорился с клубом о продлении контракта из-за разногласий по размеру зарплаты.
- В прошлом сезоне хавбек забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 38 матчах.
Источник: ТАСС