Мостовой оценил наказание Клаудиньо за матерную речь после «Химок»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о решении КДК РФС не дисквалифицировать игрока «Зенита» Клаудиньо.

Футболист выругался на русском языке рядом с резервным арбитром Иваном Абросимовым после матча с «Химками» (1:1), уходя в подтрибунное помещение.

Бразильца наказали 250-тысячным штрафом.

«Все, скорее всего, правильно. А что такое? Ничего страшного. У нас многие ругаются матом – просто они не попадают в кадр.

Если каждого дисквалифицировать, кто ругается матом, тогда вообще играть будет некому», – сказал Мостовой.