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  • Мостовой оценил наказание Клаудиньо за матерную речь после «Химок»

Мостовой оценил наказание Клаудиньо за матерную речь после «Химок»

23 августа 2024, 17:35
10

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о решении КДК РФС не дисквалифицировать игрока «Зенита» Клаудиньо.

  • Футболист выругался на русском языке рядом с резервным арбитром Иваном Абросимовым после матча с «Химками» (1:1), уходя в подтрибунное помещение.
  • Бразильца наказали 250-тысячным штрафом.

«Все, скорее всего, правильно. А что такое? Ничего страшного. У нас многие ругаются матом – просто они не попадают в кадр.

Если каждого дисквалифицировать, кто ругается матом, тогда вообще играть будет некому», – сказал Мостовой.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Клаудиньо Мостовой Александр
Комментарии (10)
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BAIv
1724425007
Иногда и попадает в кадр, но внимания не обращают. Нет заинтересованных лиц.
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...уефан
1724425350
...вряд ли они одинаково матерятся на поле, в раздевалке и в офисе налоговой инспекции или в здании народного суда...
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Красногвардейчик
1724426331
Так не в этом дело, Мостовой!!! Просто в РПЛ ***** стандарты...игроку Зенита поучается можно, а другим...дисква
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raritet
1724426985
Тут можно согласится с Александром. На футбольном поле - это вполне понятное дело, после прогулки по улицам города , когда такой мат стоит, что иногда я даже сомневаюсь:" А может быть, это я ослышался?". Такова норма речи девушек 21 века. Здесь только одно бы я сделал замечание:" Клава, ну что ж Вы, разлюбезнейший наш ведете себя как девушка? Мужчины у нас не матерятся".
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Garrincha58
1724427376
подумаешь послали бедного судейку по адресу, которого заслужил
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FCSpartakM
1724429048
Ругаться матом и прямо оскорблять конкретно -это абсолютно разные вещи.
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