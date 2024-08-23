Мостовой оценил наказание Клаудиньо за матерную речь после «Химок»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о решении КДК РФС не дисквалифицировать игрока «Зенита» Клаудиньо.
- Футболист выругался на русском языке рядом с резервным арбитром Иваном Абросимовым после матча с «Химками» (1:1), уходя в подтрибунное помещение.
- Бразильца наказали 250-тысячным штрафом.
«Все, скорее всего, правильно. А что такое? Ничего страшного. У нас многие ругаются матом – просто они не попадают в кадр.
Если каждого дисквалифицировать, кто ругается матом, тогда вообще играть будет некому», – сказал Мостовой.
Источник: «Спорт-Экспресс»