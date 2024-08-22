Широков объяснил, почему Зиньковский не годится для больших матчей

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара», ЦСКА и сборной России Роман Широков высказался об игре хавбеков красно-белых Наиля Умярова и Антона Зиньковского.

«Мне Умяров нравится. Нормально играет. Может быть, не выдающиеся проводит топовые матчи. Но кто проводит их в «Спартаке» хорошо?

Антон Зиньковский, при всей моей любви к нему, тоже не лучшим образом их проводит. Смотрел матч с «Ахматом» – ему было тяжело. Прямо очень тяжело. Сил не хватает. Мощи не хватает, надо раньше было над этим думать.

В матче с «Факелом» голик для уверенности ему бы тоже не помешал, но не забил. Качества у него есть, но это не игрок для больших матчей – мощи не хватает», – сказал Широков.

28-летний Зиньковский провел в этом сезоне 7 матчей и сделал 3 голевые передачи.

24-летний Умяров в текущем сезоне принял участие в 5 встречах.

«Спартак» сыграет с «Зенитом» в гостях 24 августа в 6-м туре РПЛ.

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