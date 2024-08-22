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  • Широков объяснил, почему Зиньковский не годится для больших матчей

Широков объяснил, почему Зиньковский не годится для больших матчей

22 августа 2024, 15:01
7

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара», ЦСКА и сборной России Роман Широков высказался об игре хавбеков красно-белых Наиля Умярова и Антона Зиньковского.

«Мне Умяров нравится. Нормально играет. Может быть, не выдающиеся проводит топовые матчи. Но кто проводит их в «Спартаке» хорошо?

Антон Зиньковский, при всей моей любви к нему, тоже не лучшим образом их проводит. Смотрел матч с «Ахматом» – ему было тяжело. Прямо очень тяжело. Сил не хватает. Мощи не хватает, надо раньше было над этим думать.

В матче с «Факелом» голик для уверенности ему бы тоже не помешал, но не забил. Качества у него есть, но это не игрок для больших матчей – мощи не хватает», – сказал Широков.

  • 28-летний Зиньковский провел в этом сезоне 7 матчей и сделал 3 голевые передачи.
  • 24-летний Умяров в текущем сезоне принял участие в 5 встречах.
  • «Спартак» сыграет с «Зенитом» в гостях 24 августа в 6-м туре РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Широков Роман Зиньковский Антон Умяров Наиль
Комментарии (7)
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Spartak_forv@
1724329192
Ему игрового интеллекта не хватает,а не мощи
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ilich55
1724329389
Не дал бог сви.нье рог, а жабе хвоста.............
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САДЫЧОК
1724330613
Хорошо играет Зиньковский! Может ускорить и обострить игру.Есть удар и пас. Мощи нет , но это можно нарастить. А, вот у Умярова ничего нет!
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...уефан
1724330896
...много чего ему не хватает, даже и перечислять не буду...
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Arvlad
1724335384
Несмотря на то, что г-н Широков - "не мой человек", всё же, думаю, что он разбирается в этой игре получше нас всех, кто пишет здесь свои опусы...
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Cleaner
1724336733
ОТМАЗАННЫЙ Широков годится только для того, чтобы бить НОГАМИ судей, которые заведомо СЛАБЕЕ него физически. А выйти в ринг с бывшим арбитром Федотовым ОТМАЗАННЫЙ зассал...(((
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