Стало известно, за какую сумму «Ахмат» продаст Агаларова

Форвард Гамид Агаларов покидает «Ахмат».

Он перейдет в махачкалинское «Динамо» за 400 тысяч евро.

«Изначально рассматривалась аренда нападающего до конца сезона с разделением зарплаты с «Ахматом». В грозненском клубе не рассчитывают на футболиста, чей контракт истекает летом следующего года и хотят его продать.

В переговоры включился отец и спортивный директор «Динамо» Руслан Агаларов, который сбил цену за нападающего до 400 тысяч евро.

В махачкалинском клубе рассчитывают подписать футболиста до конца этой недели. В ближайшее время Агаларов пройдет медосмотр в Махачкале», – сообщил источник.