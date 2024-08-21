ЦСКА рассчитывает подписать израильского форварда

ЦСКА ведет консультации с тель-авивским «Маккаби» по поводу трансфера нападающего Дора Тургемана. По данным Sport24, израильский клуб оценивает форварда в 4 миллиона евро, однако ЦСКА рассчитывает снизить цену до 3,5 миллиона евро.

20-летний Тургеман провел в этом сезоне 2 матча за «Маккаби», забил 1 гол, отдал 1 передачу.

В прошлом сезоне на его счету было 49 игр за клуб, 11 мячей и 2 голевых паса.

Тургеман провел 3 матча за сборную Израиля на Олимпийских играх-2024.

Его контракт с «Маккаби» рассчитан до 2026 года.

Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 миллиона евро.