Тренер «Зенита» высказался об игре со «Спартаком» без Вендела и Глушенкова

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал, как команда будет справляться с отсутствием травмированных полузащитника Вендела и нападающего Максима Глушенкова в игре 6-го тура РПЛ со «Спартаком».
– Дальше «Спартак». Как действовать без Глушенкова и Вендела?
– Посмотрим. Будем всю неделю готовиться. Есть и другие здоровые футболисты. Понятно, что, может быть, они не сыграют. Но постараемся справляться без них, если не будут играть.
– Насколько это возможно? Вендел – ключевая фигура.
– Игра покажет, насколько это возможно. Опять же мы потеряли важные фигуры для нашей команды. Но есть другие. Постараемся исправлять ситуацию.
- Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет 24 августа и начнется в 17:30 мск.
- Глушенков в этом сезоне забил 9 голов и отдал 1 передачу, Вендел – забил 1 мяч и отдал 8 голевых пасов.
Источник: «Спорт-Экспресс»