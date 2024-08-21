Тренер «Зенита» высказался об игре со «Спартаком» без Вендела и Глушенкова

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал, как команда будет справляться с отсутствием травмированных полузащитника Вендела и нападающего Максима Глушенкова в игре 6-го тура РПЛ со «Спартаком».

– Дальше «Спартак». Как действовать без Глушенкова и Вендела?

– Посмотрим. Будем всю неделю готовиться. Есть и другие здоровые футболисты. Понятно, что, может быть, они не сыграют. Но постараемся справляться без них, если не будут играть.

– Насколько это возможно? Вендел – ключевая фигура.

– Игра покажет, насколько это возможно. Опять же мы потеряли важные фигуры для нашей команды. Но есть другие. Постараемся исправлять ситуацию.