Глава Дагестана раскрыл вклад Керимова в «Динамо» Мх

Сергей Меликов, глава Дагестана, подтвердил финансовое участие Сулеймана Керимова в жизни «Динамо» Мх.

– Руководители клуба говорили, что Сулейман Керимов частично помог с установкой турникетов под Fan ID на «Анжи Арене». Насколько мы знаем, Сулейман Керимов не очень интересуется футболом…

– Я думаю, пока мы с вами разговариваем, он уже поздравил меня с победой. Сулейман Абусаидович – большой патриот Дагестана, он во всем помогает республике. Футбол для Дагестана сегодня – важная страница, которую пишет в том числе и Сулейман. Он действительно помогает нам по вопросам содержания и подготовки стадиона к матчам РПЛ.

– Вы лично его просили помочь?

– И я просил, и он предлагал. Его о каких-то вещах просить не надо, он меценат, большой… Тут слово спонсор не подходит. Он занимается благотворительностью в интересах Дагестана. Если нам понадобится, мы будем обращаться к нему в дальнейшем.

«Динамо» Мх идет в РПЛ 11-м.

Команда проводит дебютный сезон в лиге.

В прошлом Керимов был владельцем другого махачкалинского клуба – «Анжи».

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