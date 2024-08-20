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  • Слуцкий прокомментировал ситуацию Дзюбы, который не может найти новый клуб

Слуцкий прокомментировал ситуацию Дзюбы, который не может найти новый клуб

20 августа 2024, 21:18
5

Бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий высказался о ситуации форварда Артема Дзюбы. Он ищет новый клуб.

«Ну, скажем так, он выходил и не из таких переделок. Он для себя сейчас выбрал определeнную тактику, лучше спросить у него какую. Скажем так, я не совсем с ней согласен, но советы хороши тогда, когда их спрашивают. Я очень чeтко в своей жизни придерживаюсь того факта, что, если у меня человек спросит моe мнение, я скажу. Если у меня моe мнение не спрашивают, то я могу его засунуть…

Поэтому на самом деле понятно, что ему обидно, когда эти процессы затягиваются, и, условно, это косвенно говорит об уровне востребованности на данный момент. Понятно, что любому амбициозному спортсмену, к тому же такому успешному, как Артeму, это обидно. Но я уверен, что он ещe попылит и свой высочайший уровень докажет в том числе в этом сезоне в РПЛ», – сказал Слуцкий на ютуб-канале «Суперлига».

  • Ранее сообщалось, что 35-летний Дзюба в ближайшее время присоединится к «Крыльям» на правах свободного агента, а его зарплата по контракту с самарцами составит 5 млн рублей в месяц.
  • В последние полтора года форвард выступал в «Локомотиве», где провел 39 игр, забил 12 голов, отдал 9 передач.
  • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа Дзюба Артем Слуцкий Леонид
Комментарии (5)
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...уефан
1724178469
...сказать жёстче постеснялся, всё таки на каруселях вместе катались, вроде, как друзья)...
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serhio80
1724183241
Так он уже давно в рекламе прописался, зачем ему футбол)
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Городовой
1724218990
Да кому он на хрен нужен! Уже бы давно позвали, да дерьма в нем многовато.
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