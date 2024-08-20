Джикия ответил на интерес «Динамо» Мх

Президент «Динамо» Мх Гаджи Гаджиев подтвердил интерес клуба к защитнику Георгию Джикии.

«Если Георгий изъявит желание, то он будет у нас в Махачкале. Я сказал ему, что если у него вдруг не сложится с более серьезными клубами, мы его ждем. Он мне на это ответил: «Если я не пойду в серьезный клуб, то пойду только к вам».

Георгий в этом плане глубокий мужик. Он помнит всe хорошее, что для него делается», – сказал Гаджиев.

Джикия был в «Спартаке» с декабря 2016 года.

Он забил 5 голов и сделал 11 ассистов в 215 матчах.

С 2019 года Георгий был капитаном команды.

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