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Джикия ответил на интерес «Динамо» Мх

20 августа 2024, 16:39
3

Президент «Динамо» Мх Гаджи Гаджиев подтвердил интерес клуба к защитнику Георгию Джикии.

«Если Георгий изъявит желание, то он будет у нас в Махачкале. Я сказал ему, что если у него вдруг не сложится с более серьезными клубами, мы его ждем. Он мне на это ответил: «Если я не пойду в серьезный клуб, то пойду только к вам».

Георгий в этом плане глубокий мужик. Он помнит всe хорошее, что для него делается», – сказал Гаджиев.

  • Джикия был в «Спартаке» с декабря 2016 года.
  • Он забил 5 голов и сделал 11 ассистов в 215 матчах.
  • С 2019 года Георгий был капитаном команды.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Джикия Георгий
Комментарии (3)
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Mirak92
1724163984
Я бы хотел его в ЦСКА видеть .Помог бы не плохо, но наша селекция набирает всех на одну позицию, как в яичный лоток.
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...уефан
1724167505
...всегда, когда пишут - "Динамо"Мх, я воспринимаю, как "Динамо" Мюнхен). Обозначали бы тогда, как Мхч...
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САДЫЧОК
1724177822
Зачем он нужен? Команда и так хороша! С ним будет только хуже!
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