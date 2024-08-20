Игрок «Тоттенхэма» получил травму головы в матче с «Лестером»

Полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур получил травму головы в матче 1-го тура АПЛ с «Лестером» (1:1). Он столкнулся в верховой борьбе с Абдулом Фатау, после чего остался лежать на земле, возможно, потеряв сознание.

Впоследствии игрок смог сесть, но ему потребовалась кислородная маска, после чего его унесли с поля на носилках. Клуб воспользовался дополнительной заменой из-за сотрясения мозга у футболиста.

Sky Sports после разговора с врачом команды ближе к концу матча сообщил, что Бентанкур пришел в сознание и может говорить.