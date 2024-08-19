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Личка объяснил, почему «Динамо» не подпишет Джикию

19 августа 2024, 22:34
1

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, что Георгий Джикия не нужен его команде.

Чешский специалист объяснил это укомплектованностью позиции центрального защитника.

– Чего вы ждете от клуба в плане трансферов?

– Хотелось бы минимум двух игроков, если будет такая возможность у клуба. Позиции – секрет, не скажу.

– Марцел, был ли вам интересен Георгий Джикия?

– Сейчас нет. У меня есть Роби (Фернандес), Милан (Майсторович), Нико (Маричаль) и Фаби (Бальбуэна). Четыре центральных защитника сейчас. И не надо забывать еще о Лепском.

Джикия – хороший игрок, очень хорошая левая нога. Он всегда был лидером, капитаном. Но последние полгода не играл, не знаю, каково сейчас его физическое состояние.

  • Джикия был в «Спартаке» с декабря 2016 года.
  • Он забил 5 голов и сделал 11 ассистов в 215 матчах.
  • С 2019 года Георгий был капитаном команды.
  • Со «Спартаком» защитник выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Джикия Георгий Личка Марцел
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