Личка объяснил, почему «Динамо» не подпишет Джикию

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, что Георгий Джикия не нужен его команде.
Чешский специалист объяснил это укомплектованностью позиции центрального защитника.
– Чего вы ждете от клуба в плане трансферов?
– Хотелось бы минимум двух игроков, если будет такая возможность у клуба. Позиции – секрет, не скажу.
– Марцел, был ли вам интересен Георгий Джикия?
– Сейчас нет. У меня есть Роби (Фернандес), Милан (Майсторович), Нико (Маричаль) и Фаби (Бальбуэна). Четыре центральных защитника сейчас. И не надо забывать еще о Лепском.
Джикия – хороший игрок, очень хорошая левая нога. Он всегда был лидером, капитаном. Но последние полгода не играл, не знаю, каково сейчас его физическое состояние.
- Джикия был в «Спартаке» с декабря 2016 года.
- Он забил 5 голов и сделал 11 ассистов в 215 матчах.
- С 2019 года Георгий был капитаном команды.
- Со «Спартаком» защитник выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
Источник: «РБ Спорт»