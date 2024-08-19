Угальде назвал трех лидеров «Спартака» в раздевалке

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде рассказал, кого слушают в раздевалке футболисты московской команды. По его словам, раньше внутренним лидером был Квинси Промес.

– Квинси Промес – игрок высокого уровня. Нам сейчас тяжело, но мы стараемся показать максимум. Сейчас в раздевалке есть лидеры: Бабич, Зобнин, Чернов.

– У Деяна Станковича легионеры раскрылись. Почему?

– Нам довольно легко друг друга понимать. Мы все сосредоточены на том, чтобы показывать хороший результат. В самой команде очень хорошее взаимодействие.