Появилась первая информация о состоянии Нгамале

Полузащитник «Динамо» Муми Нгамале избежал перелома ноги в столкновении с защитником «Крыльев Советов» Томасом Гальдамесом, сообщает «Матч ТВ». Точный диагноз и сроки восстановления определятся после медицинского обследования в клинике.

По ходу матча 5-го тура РПЛ игрок самарцев в борьбе приземлился на правую ногу камерунского нападающего москвичей.

Нгамале не смог продолжить встречу, ему помогли уйти в подтрибунное помещение. При этом игрок бело-голубых не мог опираться на ногу.

«Динамо» одержало победу над «Крыльями Советов» со счетом 1:0.

30-летний Нгамале провел в этом сезоне 6 матчей за московский клуб, забил 2 гола.

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