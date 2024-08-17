Появилась первая информация о состоянии Нгамале

Полузащитник «Динамо» Муми Нгамале избежал перелома ноги в столкновении с защитником «Крыльев Советов» Томасом Гальдамесом, сообщает «Матч ТВ». Точный диагноз и сроки восстановления определятся после медицинского обследования в клинике.
По ходу матча 5-го тура РПЛ игрок самарцев в борьбе приземлился на правую ногу камерунского нападающего москвичей.
Нгамале не смог продолжить встречу, ему помогли уйти в подтрибунное помещение. При этом игрок бело-голубых не мог опираться на ногу.
- «Динамо» одержало победу над «Крыльями Советов» со счетом 1:0.
- 30-летний Нгамале провел в этом сезоне 6 матчей за московский клуб, забил 2 гола.
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Источник: «Матч ТВ»