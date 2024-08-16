Зарема разнесла «Спартак» за трансфер Абены

Зарема Салихова крайне недовольна последней сделкой «Спартака».

Московский клуб выкупил у «Ференцвароша» центрального защитника Мьенти Абену.

Спартаковцы заплатили 1,2 миллиона евро и подписали с новичком контракт до 30 июня 2026 года.

Футболист сборной Суринама взял 14-й номер, принадлежавший Георгию Джикии.

«Трансфер к Абене матери! Если «Зенит» сдает игроков в аренду в «Црвену Звезду» с целью их развития, то «Спартак» идет обратным путем, скупая неликвид из «Ференцвароша». Просто санитары футбола.

Жозе, Маркиньос, Абена. Видимо, новые руководители эти имена хотят золотыми буквами вписать в историю клуба. Русским фамилиям не будет места.

Отдать номер многолетнего капитана приезжему «гастарбайтеру» из Суринама стоимостью 1 млн – это мегаподло.

Главное, все по стратегии Амарала: Жозе , Довбня и Абена – молодые и перспективные», – сказала Зарема.