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Зарема разнесла «Спартак» за трансфер Абены

16 августа 2024, 22:33
19

Зарема Салихова крайне недовольна последней сделкой «Спартака».

  • Московский клуб выкупил у «Ференцвароша» центрального защитника Мьенти Абену.
  • Спартаковцы заплатили 1,2 миллиона евро и подписали с новичком контракт до 30 июня 2026 года.
  • Футболист сборной Суринама взял 14-й номер, принадлежавший Георгию Джикии.

«Трансфер к Абене матери! Если «Зенит» сдает игроков в аренду в «Црвену Звезду» с целью их развития, то «Спартак» идет обратным путем, скупая неликвид из «Ференцвароша». Просто санитары футбола.

Жозе, Маркиньос, Абена. Видимо, новые руководители эти имена хотят золотыми буквами вписать в историю клуба. Русским фамилиям не будет места.

Отдать номер многолетнего капитана приезжему «гастарбайтеру» из Суринама стоимостью 1 млн – это мегаподло.

Главное, все по стратегии Амарала: Жозе , Довбня и Абена – молодые и перспективные», – сказала Зарема.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Абена Миенти Салихова Зарема
Комментарии (19)
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VVM1964
1723838013
Я бы не был столь категоричен, но - молодость, женщина опять же ... ) Посмотрим - приходили именитые и обсирались, но было и наоборот ...
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k611
1723838017
Футболист ещё не одного матча не сыграл, а его сразу гадят. Игры покажут кто прав.
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волчарик
1723838447
Простите спартачи , но почти все новости про народную Абена мать и доящего коров.
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serhio80
1723840631
зарему с червяком ничего не связывает?)
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FCSpartakM
1723845878
По Абене вопросы, но какой смысл их задавать, если его взяли за копье.
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Evgenijgerasimov607@gmail
1723863149
Абена мать икает,думает кто же меня вспоминает
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Camil
1723864277
Нужно посмотреть в игре, а потом клеймить всех подряд. Хуже Дуарте или Классена в любом случае не будет, потому что это невозможно.
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SLADE2019
1723873938
Давайте не будем сильно ругать Зарему. Она права с вероятностью в 50 процентов. Абена или заиграет, или нет. Черчесов, кстати тоже не советовал Спартаку его приобретать (согласен, не выдающийся авторитет, но тем не менее). Амарал тоже был против. ЕЕ, с позволения сказать опасения, не такие уж беспочвенные. Плюс, принимая во внимание возраст Абены, нахождение его в столь не юном для спортсмена возрасте в таком клубе, как Ференцварош, все это не добавляет оптимизма.
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Artemka444
1723880333
Все гонят на зенит за бразильцев, но они хотя бы результат дают А остальные покупаю всяких отбросов и потом ноют и плачут что зенит все купил и позорники А сами то шлак по сути
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Cleaner
1723882442
Всем известно, что свинки с удовольствием кушают отбросы...)
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