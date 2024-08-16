Газизов призвал создать новую структуру в противовес ЭСК РФС

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов считает, что последние решения ЭСК РФС дискредитировали комиссию.

«Хочу предложить создать общественный совет при президенте РФС, в который войдут бывшие футболисты и тренеры, арбитры серьезного уровня, которые тоже смогут высказать свое мнение по спорным судейским решениям.

ЭСК на сегодня, как мне кажется, дискредитировала себя. Я ни к чему никого не призываю, но раз РФС является общественной организацией, то нам пора иметь общественную трибуну, в которой эксперты из футбола смогут высказывать свое мнение.

Можно и клубы опросить, думаю, коллеги меня поддержат», – сказал Газизов.