Газизов призвал создать новую структуру в противовес ЭСК РФС

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов считает, что последние решения ЭСК РФС дискредитировали комиссию.
«Хочу предложить создать общественный совет при президенте РФС, в который войдут бывшие футболисты и тренеры, арбитры серьезного уровня, которые тоже смогут высказать свое мнение по спорным судейским решениям.
ЭСК на сегодня, как мне кажется, дискредитировала себя. Я ни к чему никого не призываю, но раз РФС является общественной организацией, то нам пора иметь общественную трибуну, в которой эксперты из футбола смогут высказывать свое мнение.
Можно и клубы опросить, думаю, коллеги меня поддержат», – сказал Газизов.
- У «Динамо Мх» 2 очка в 4 турах РПЛ.
- Команда идет на 15-м месте в лиге.
- После жалоб махачкалинского клуба РФС отстранил судей Яна Бобровского и Рафаэля Шафеева.
Источник: «Матч ТВ»