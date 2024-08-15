Роша рассказал о продлении контракта с ЦСКА

Виллиан Роша прокомментировал заключение нового соглашения с ЦСКА до 2027 года.

«Я счастлив, что продлил контракт с ЦСКА. Я всем говорю, что очень люблю клуб и чувствую связь с болельщиками. Здесь я как дома. Я хочу показывать высокий уровень на поле.

Тренер относится ко мне, как к одному из лидеров клуба. Я буду продолжать поддерживать молодых игроков. У нас большой коллектив и большие цели, мы хотим завоевывать трофеи», – сказал Роша.