Роша рассказал о продлении контракта с ЦСКА

Виллиан Роша прокомментировал заключение нового соглашения с ЦСКА до 2027 года.
«Я счастлив, что продлил контракт с ЦСКА. Я всем говорю, что очень люблю клуб и чувствую связь с болельщиками. Здесь я как дома. Я хочу показывать высокий уровень на поле.
Тренер относится ко мне, как к одному из лидеров клуба. Я буду продолжать поддерживать молодых игроков. У нас большой коллектив и большие цели, мы хотим завоевывать трофеи», – сказал Роша.
- Центральный защитник присоединился к армейцам в сентябре 2022 года.
- Он провел 73 матча, забил 6 голов и сделал 6 ассистов.
- Бразилец за два сезона стал обладателем Кубка России и серебряных медалей РПЛ.
- Роша – самый дорогой легионер ЦСКА (6 млн евро) наряду с Келлвеном и Аббосбеком Файзуллаевым.
Источник: телеграм-канал ЦСКА