Агент: «Илич не боится приехать в Россию»

Ненад Асанович, агент нападающего «Лилля» Андрея Илича, допустил переход игрока в клуб РПЛ.
- Сообщалось об интересе к сербу со стороны «Краснодара» и ЦСКА.
- В феврале «Лилль» выкупил форварда за 3,75 млн евро.
- С тех пор Илич поучаствовал в 3 матчах, суммарно проведя на поле 15 минут.
«Андрей не боится приехать в Россию, он готов. Но все сейчас зависит от «Лилля: если они скажут, что готовы продать его, то я буду искать ему новую команду.
Я готов выслушать все предложения, в том числе и из России. Это не проблема», – сказал агент.
Источник: «РБ Спорт»