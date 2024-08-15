Актюркоглу перейдет в «Спартак» и станет самым высокооплачиваемым игроком клуба

Вингер «Галатасарая» Керем Актюркоглу принял решение о переходе в «Спартак». По данным Ajansspor, изначальное предложение красно-белых не устроило форварда, но он согласился на трансфер после улучшения условий.
Актюркоглу подпишет со «Спартаком» контракт на 4 года. Он будет зарабатывать 3 миллиона евро в год плюс бонусы. Это сделает его самым высокооплачиваемым футболистом команды. Также игрок получит подъемные за подписание соглашения.
Стоимость трансфера Актюркоглу составит 12 миллионов евро.
- В этом сезоне 25-летний форвард провел за «Галатасарай» 2 матча, в прошлом сезоне он сыграл 54 встречи, забил 15 голов, отдал 9 передач.
- На счету Актюркоглу также 5 игр и 1 гол за сборную Турции на Евро-2024.
Источник: страница Ajansspor в соцсети X