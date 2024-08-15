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  • Актюркоглу перейдет в «Спартак» и станет самым высокооплачиваемым игроком клуба

Актюркоглу перейдет в «Спартак» и станет самым высокооплачиваемым игроком клуба

15 августа 2024, 12:39
32

Вингер «Галатасарая» Керем Актюркоглу принял решение о переходе в «Спартак». По данным Ajansspor, изначальное предложение красно-белых не устроило форварда, но он согласился на трансфер после улучшения условий.

Актюркоглу подпишет со «Спартаком» контракт на 4 года. Он будет зарабатывать 3 миллиона евро в год плюс бонусы. Это сделает его самым высокооплачиваемым футболистом команды. Также игрок получит подъемные за подписание соглашения.

Стоимость трансфера Актюркоглу составит 12 миллионов евро.

  • В этом сезоне 25-летний форвард провел за «Галатасарай» 2 матча, в прошлом сезоне он сыграл 54 встречи, забил 15 голов, отдал 9 передач.
  • На счету Актюркоглу также 5 игр и 1 гол за сборную Турции на Евро-2024.

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Источник: страница Ajansspor в соцсети X
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Спартак Галатасарай Актюркоглу Керем
Комментарии (32)
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ivany4
1723716427
Керем Актуркоглу договорился со Спартаком Москва. Керем Актуркоглу не принял первое предложение, сделанное от российского клуба. Московский представитель улучшил свое предложение и убедил Керема. Бонсервис: 12 миллионов евро '''A Контракт: 4 года Зарплата: Ежегодные 3 миллиона евро + бонусы Непонятно, что за бонсервис. Его "подъемные" или цена покупки. На мой взгляд, Спартак перебарщивает с покупками. Если Станкович готов работать, мягко говоря, только со "звездами", то хорошего мало. И на мой взгляд это ошибочно. Сегодня звезды здесь, завтра просто взяли и ушли, а в ответ "тишина".)) А своих, куда девать будем? Как можно "отбить" покупку таких игроков в нынешних условиях?
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...уефан
1723716523
...как бы лишнюю проблему с этим турком не нажил себе Спартак. Хочется ошибиться. Но...
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DVOK68
1723716869
И + 49 процентов акций клуба. ) ======================== Ладно.Поглядим что это за турок.Месхетинец)
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Taps
1723719438
Совсем сдурели офисные от откатов ...
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acor94
1723719451
А могут мне болельщики Спартака объяснять? Зачем вам третий по счету левый вингер, когда вам надо усиливать опорную зону? Зачем вы ищите левых защитников, когда вам нужен центральный. Только не говорите, что тот гваделупец из Венгрии спасёт ситуацию?
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k611
1723719603
Вот официально сообщат, тогда можно верить.
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ilich55
1723726907
У Соболева наверное случится инфаркт (не приведи господи...) после такого сообщения.
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oyabun
1723726928
Завтра снова выйдет опровержение, что турок в Спартак не пойдет. ))
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