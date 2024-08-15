В «Зените» рассказали о состоянии Вендела

Помощник главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал о состоянии травмированного полузащитника команды Вендела.
«Пока точного диагноза нет. У Вендела воспаление, которое мешает определить повреждение. Но он чувствует себя хорошо», – сказал Оливейра.
- Вендел получил повреждение в борьбе с Хорхе Карраскалем в матче 4-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:0). Колумбиец получил желтую карточку в том эпизоде.
- В этом сезоне на счету Вендела 6 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом и 8 результативными передачами.
Источник: «Чемпионат»