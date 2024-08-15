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В «Зените» рассказали о состоянии Вендела

15 августа 2024, 10:33
11

Помощник главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал о состоянии травмированного полузащитника команды Вендела.

«Пока точного диагноза нет. У Вендела воспаление, которое мешает определить повреждение. Но он чувствует себя хорошо», – сказал Оливейра.

  • Вендел получил повреждение в борьбе с Хорхе Карраскалем в матче 4-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:0). Колумбиец получил желтую карточку в том эпизоде.
  • В этом сезоне на счету Вендела 6 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом и 8 результативными передачами.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел
Комментарии (11)
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PAREVG.
1723710603
Надеюсь отрежут мартыхаю ногу
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ivany4
1723712715
Как то не убедительно все это, особенно при нынешних технологиях диагностики травм, тем более в профессиональном спорте. Похоже пошли "военные" хитрости, тем интересней.))
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NewLife
1723713241
Какой то мухлеж. Согласен с Иванычем.
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acor94
1723714221
Продать миллионов за 30, пока костоломы московские его окончательно не сломают.
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neim
1723720243
Ну так воспалением всё и закончится, к игре со Спартаком будет как огурчик. Блеф одним словом со стороны болотных, жути нагнать хотели.
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