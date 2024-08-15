В «Зените» рассказали о состоянии Вендела

Помощник главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал о состоянии травмированного полузащитника команды Вендела.

«Пока точного диагноза нет. У Вендела воспаление, которое мешает определить повреждение. Но он чувствует себя хорошо», – сказал Оливейра.