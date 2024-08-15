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Анчелотти высказался о состоянии игроков «Реала» после отпуска

15 августа 2024, 10:06

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о матче за Суперкубок УЕФА с «Аталантой» (2:0).

«Это честь и привилегия для меня. Переживать такие вечера, страдать, бороться и побеждать...

Когда есть свободные зоны, Родриго, Винисиус и Мбаппе очень опасны. У Килиана есть необходимое мастерство для того, чтобы забить много голов. Нам нужно найти баланс, и сегодня он был. Команда отлично отработала в защите.

Футболисты, вернувшиеся из отпуска неделю назад, приехали в хорошей форме, и за это я благодарен. Нельзя сказать, что нам чего-то не хватает [до 100%]. Нам нужно работать, биться и бороться в каждом матче», – сказал Анчелотти.

Итальянец также высказался об игре новобранца – французского нападающего Килиана Мбаппе.

«Мбаппе был очень хорош. Он прекрасно адаптировался в команде. Хорошо комбинировал с Винисиусом Жуниором и Беллингемом. Конечно, мастерства не занимать, но мы должны играть совместными усилиями, и сегодня нам это удалось», – сказал Анчелотти TNT Sports.

  • Итальянец в 5-й раз в карьере выиграл Суперкубок УЕФА.
  • Голы у «Реала» забили Федерико Вальверде и Килиан Мбаппе с передач Винисиуса и Джуда Беллингема соответственно.

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Источник: As
Аталанта Реал Анчелотти Карло
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