Анчелотти высказался о состоянии игроков «Реала» после отпуска

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о матче за Суперкубок УЕФА с «Аталантой» (2:0).

«Это честь и привилегия для меня. Переживать такие вечера, страдать, бороться и побеждать...

Когда есть свободные зоны, Родриго, Винисиус и Мбаппе очень опасны. У Килиана есть необходимое мастерство для того, чтобы забить много голов. Нам нужно найти баланс, и сегодня он был. Команда отлично отработала в защите.

Футболисты, вернувшиеся из отпуска неделю назад, приехали в хорошей форме, и за это я благодарен. Нельзя сказать, что нам чего-то не хватает [до 100%]. Нам нужно работать, биться и бороться в каждом матче», – сказал Анчелотти.

Итальянец также высказался об игре новобранца – французского нападающего Килиана Мбаппе.

«Мбаппе был очень хорош. Он прекрасно адаптировался в команде. Хорошо комбинировал с Винисиусом Жуниором и Беллингемом. Конечно, мастерства не занимать, но мы должны играть совместными усилиями, и сегодня нам это удалось», – сказал Анчелотти TNT Sports.