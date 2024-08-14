Инсаурральде: «Спартак» – великий клуб, который все уважают»

Бывший защитник «Спартака» Хуан Мануэль Инсаурральде прокомментировал трансфер в команду аргентинца Эсекьеля Барко.

– В Аргентине удивились переезду Барко в Россию?

– Нет. Всe-таки в «Ривере» он не имел столько игровых минут, сколько хотел. Как по мне, Барко сделал лучший выбор. «Спартак» – великий клуб, который все уважают.

Барко перешел из «Ривер Плейта» за 15 миллионов евро.

Аргентинец зарабатывает в Москве 2,5 миллиона евро в год с учетом бонусов.

Контракт до 2027 года.

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