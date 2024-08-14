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Мостовой оценил шансы «Зенита» со «Спартаком» без Вендела

14 августа 2024, 05:42
9

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на травму полузащитника «Зенита» Вендела.

Бразилец травмировался в матче с «Динамо» (1:0. Он пропустит около 40 дней и не сыграет со «Спартаком».

«Станет ли «Зенит» уязвим без Вендела? Трудно ответить на этот вопрос сейчас, хочется посмотреть на первую игру, как будет выглядеть «Зенит» без связки Вендел-Глушенков, которая является лучшей в лиге. Скоро у них игра со «Спартаком». Интересно будет посмотреть, как «Зенит» будет справляться без Вендела, но сейчас трудно говорить об этом.

С одной стороны, Вендел – ключевая фигура, но с другой, на скамейке есть ещe 10-15 человек, которые готовы его заменить. Другое дело, что мы видим, что в прошлой игре они ничем не выделялись, если бы не момент с пенальти, то они спокойно могли потерять очки.

Можно ли найти ему замену? Он один из лучших, если не лучший, но найти ему замену вполне реально. «Зенит» для этого и покупает футболистов, у них есть длинная скамейка, они же могут выйти, также забить, обыграть», – сказал Мостовой.

  • Вендел сделал 6 результативных пасов в 4 матчах этого сезона РПЛ.
  • «Зенит» и «Спартак» сыграют 24 августа в Санкт-Петербурге.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Вендел Мостовой Александр
Комментарии (9)
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R_a_i_n
1723603687
Покажите того придурка, который каждый день задаёт вопросы Мостовому.
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somn
1723619344
Последний гол забит с передачи Педро.
Ответить
Пингвины Антарктиды/Толян
1723619919
ФК Газпром ещё одного бразильца купит
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Sergey--google
1723702365
Товарищ шалобол, если у Зенита в составе 10-15 человек, способных заменить Вендела, а у СМ ни одного, чтобы заменить Промеса, то о каких равных составах и фин влияниях, а так же гос влияниях (когда игрока за 50коп покупают) ты вел речь в интервью рядом? Хотя понимаю... алкоголизм, шизофрения, проституция
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