Мостовой оценил шансы «Зенита» со «Спартаком» без Вендела

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на травму полузащитника «Зенита» Вендела.

Бразилец травмировался в матче с «Динамо» (1:0. Он пропустит около 40 дней и не сыграет со «Спартаком».

«Станет ли «Зенит» уязвим без Вендела? Трудно ответить на этот вопрос сейчас, хочется посмотреть на первую игру, как будет выглядеть «Зенит» без связки Вендел-Глушенков, которая является лучшей в лиге. Скоро у них игра со «Спартаком». Интересно будет посмотреть, как «Зенит» будет справляться без Вендела, но сейчас трудно говорить об этом.

С одной стороны, Вендел – ключевая фигура, но с другой, на скамейке есть ещe 10-15 человек, которые готовы его заменить. Другое дело, что мы видим, что в прошлой игре они ничем не выделялись, если бы не момент с пенальти, то они спокойно могли потерять очки.

Можно ли найти ему замену? Он один из лучших, если не лучший, но найти ему замену вполне реально. «Зенит» для этого и покупает футболистов, у них есть длинная скамейка, они же могут выйти, также забить, обыграть», – сказал Мостовой.