Лапочкин – о приглашении Орсато в ЭСК РФС: «Легкие деньги – люди сидят дома, смотрят клипы и не несут никакой ответственности за решения»

Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал включение итальянца Даниэле Орсато в состав экспертно-судейской комиссии РФС.
– Приглашение Орсато в ЭСК – хорошая новость. Безусловно, он поможет. Но то, как принимают решения другие большие имена, вызывает недоумение у многих, не только у меня.
Сможет ли что‑то сделать один голос Орсато? Посмотрим. Но хорошо, что такие имена привлекаются, особенно в нынешнее время.
– Есть понимание, почему такие люди, как Орсато, соглашаются на подобную работу в России?
– Легкие деньги. Почему нет? Люди сидят дома, им присылают клипы, они смотрят и принимают решение. Они не несут за это никакой ответственности, просто высказывают мнение. Поэтому так легко все и соглашаются.
– Громкие имена что‑то решают в ЭСК?
– Хочется верить, что решают. Но есть большие сомнения, если судить по решениям ЭСК.
- Орсато судил в Серии А с 2006 года.
- Он работал на ЧМ-2022, а также Евро-2020 и Евро-2024.
- В 2020-м итальянец был главным арбитром финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией».