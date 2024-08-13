Лапочкин – о приглашении Орсато в ЭСК РФС: «Легкие деньги – люди сидят дома, смотрят клипы и не несут никакой ответственности за решения»

Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал включение итальянца Даниэле Орсато в состав экспертно-судейской комиссии РФС.

– Приглашение Орсато в ЭСК – хорошая новость. Безусловно, он поможет. Но то, как принимают решения другие большие имена, вызывает недоумение у многих, не только у меня.

Сможет ли что‑то сделать один голос Орсато? Посмотрим. Но хорошо, что такие имена привлекаются, особенно в нынешнее время.

– Есть понимание, почему такие люди, как Орсато, соглашаются на подобную работу в России?

– Легкие деньги. Почему нет? Люди сидят дома, им присылают клипы, они смотрят и принимают решение. Они не несут за это никакой ответственности, просто высказывают мнение. Поэтому так легко все и соглашаются.

– Громкие имена что‑то решают в ЭСК?

– Хочется верить, что решают. Но есть большие сомнения, если судить по решениям ЭСК.