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  • Лапочкин – о приглашении Орсато в ЭСК РФС: «Легкие деньги – люди сидят дома, смотрят клипы и не несут никакой ответственности за решения»

Лапочкин – о приглашении Орсато в ЭСК РФС: «Легкие деньги – люди сидят дома, смотрят клипы и не несут никакой ответственности за решения»

13 августа 2024, 17:17
2

Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал включение итальянца Даниэле Орсато в состав экспертно-судейской комиссии РФС.

– Приглашение Орсато в ЭСК – хорошая новость. Безусловно, он поможет. Но то, как принимают решения другие большие имена, вызывает недоумение у многих, не только у меня.

Сможет ли что‑то сделать один голос Орсато? Посмотрим. Но хорошо, что такие имена привлекаются, особенно в нынешнее время.

– Есть понимание, почему такие люди, как Орсато, соглашаются на подобную работу в России?

Легкие деньги. Почему нет? Люди сидят дома, им присылают клипы, они смотрят и принимают решение. Они не несут за это никакой ответственности, просто высказывают мнение. Поэтому так легко все и соглашаются.

– Громкие имена что‑то решают в ЭСК?

– Хочется верить, что решают. Но есть большие сомнения, если судить по решениям ЭСК.

  • Орсато судил в Серии А с 2006 года.
  • Он работал на ЧМ-2022, а также Евро-2020 и Евро-2024.
  • В 2020-м итальянец был главным арбитром финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Лапочкин Сергей Орсато Даниэле
Комментарии (2)
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Ниф-Ниф
1723560029
Байдена тоже можно...
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Каратель помойников
1723573875
Усё решает админ ресурс и звонок сверху,а всякие орсаты-морсаты...это для отвода глаз и распила бабла и чтобы чушки типа бармолея-айболита,палколюба,и прочей бото-нечисти визжали побольше на сайтах
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