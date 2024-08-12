Титов высказался о ситуации с Соболевым в «Спартаке»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов дал совет Александру Соболеву.

Руководство московского клуба отстранило форварда от основы из-за его желания перейти в «Зенит».

– Какой совет вы бы сейчас дали Соболеву? Он теперь точно отрезанный ломоть?

– Уф... Я мог бы что-то посоветовать, если бы знал, откуда ноги растут. За последнее время столько всего было написано: «Зенит», увлечение компьютерными играми и так далее. Но я же не в курсе всех нюансов. Тут, пожалуй, можно сказать ему лишь одно: надо терпеть! Считаю, Соболеву нужно наступить на свое «я» и сесть пообщаться с тренером, руководством. С другой стороны, я не знаю, что ему сейчас рассказывает его агент. Агенты, увы, нередко манипулируют футболистами.

Мне, конечно, хотелось бы, чтобы в «Спартак» вернулся тот Соболев, которого мы видели на поле два-три года назад. Он бы команде точно помог. С эмоциями, заряженный на результат, забивает, отдает! А так... Остается лишь повторить: «Саня, терпи. Надо найти выход». Ему всего 27 лет. Самый расцвет! Еще играть и играть, радовать болельщиков, семью. Пусть он как можно быстрее найдет правильное решение.