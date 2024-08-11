Погребняк призвал Соболева извиниться перед «Спартаком»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк высказался о ситуации с Александром Соболевым.

«Спартак» отстранил форварда от основы из-за его желания перейти в «Зенит».

Клубы при этом не могут договориться о сумме трансфера за футболиста.

Соболев пропустил уже три матча.

«Ему надо собрать партнеров по команде в «Спартаке, извиниться и приступить к тренировкам. А забьет два-три гола – болельщики, возможно, примут его назад. Остаться в «Спартаке» сейчас за счастье в его ситуации», – сказал Погребняк.