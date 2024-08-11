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Погребняк призвал Соболева извиниться перед «Спартаком»

11 августа 2024, 11:56
11

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк высказался о ситуации с Александром Соболевым.

  • «Спартак» отстранил форварда от основы из-за его желания перейти в «Зенит».
  • Клубы при этом не могут договориться о сумме трансфера за футболиста.
  • Соболев пропустил уже три матча.

«Ему надо собрать партнеров по команде в «Спартаке, извиниться и приступить к тренировкам. А забьет два-три гола – болельщики, возможно, примут его назад. Остаться в «Спартаке» сейчас за счастье в его ситуации», – сказал Погребняк.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Погребняк Павел Соболев Александр
Комментарии (11)
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ivany4
1723370376
Детский сад, штаны на лямках!!! Сколько уже соболь извинялся!? По-моему одна пятерня уже кончилась. Что начинать вторую, а потом разуваться?)) Если уж говорить о мужских поступках, то исходя из поговорки - предал раз, предаст и второй. Ему надо не извиняться и каяться, а совершить мужской поступок. Выкупить свой контракт, и давай до свидания! Ну а если при этом хватит ума извиниться, то появиться надежда, что начал думать. В который раз....
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DVOK68
1723371221
Не надо извиняться.Надо или не начинать или идти до упора."Упор"в случае Соболева это уход из команды.
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партизан84
1723371358
Хорошая идея, правда подойдёт для детской школы в лучшем случае,а не для так называемого профи. Может ещё предложит ЗП вернуть за то время, пока его голова была занята другим клубом.
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Бригадный
1723377230
Саня Соболев хочет бежать из свинарника. А мразотный Погребняк дурацкие советы дает. Это не то ли Погребняк, который сбегал с тренировок Динамо, чтобы ... в Испании оторваться.
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alefreddy
1723380405
а сам за бабками побежал в свое время без оглядки
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nik55
1723386465
ты сам сбежал к бо-жам---- и он идет по твоим стопам----один вариант на выход
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subbotaspartak
1723389749
Простите меня, я больше не буду проситься в зенит
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