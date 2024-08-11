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Зарема призвала «Спартак» отпустить Соболева

11 августа 2024, 10:11
33

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о ситуации с Александром Соболевым.

  • Руководство «Спартака» отстранило Соболева от основы из-за его желания перейти в «Зенит».
  • Форвард пропустил уже три матча.

«У ЦСКА есть классная черта – они никогда не передерживают игроков в команде. Всегда есть соблазн накинуть бабла (если оно есть), чтобы лучший игрок не ушел после окончания результативного сезона, а ЦСКА в этом плане молодцы, они отпускают, не ломают хребет своим игрокам, заставляя играть за деньги, а не по душе. Так отпустили Головина, Медину, Карраскаля, Чалова, не вспоминая легендарных бразильцев.

«Спартак» сейчас готов сгнобить на лавке по принципу: «сам не ам и другим не дам». Соболев – это первая ласточка», – сказала Зарема.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Салихова Зарема
Комментарии (33)
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алдан2014
1723342279
ЦСКА" отпускает" своих игроков за очень хорошие деньги. Тут бы Зареме не перегибать. А Соболев отстранён не из за того,что захотел в Зенит,а из за своего поведения. На хрена нужен игрок который портит атмосферу внутри команды? Вот и доигрался со своими демаршами. Красавице Зареме,просто нравится иметь мнение противоположное большинству болельщиков, которым Соболев наплевал в душу. Пошел по пути дзюбы
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oyabun
1723348547
Девушка постоянно пытается кому то что то посоветовать? А зачем? Всё равно её никто не слушает. Пустое сотрясание воздуха.
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sochi-2013
1723351485
Выкупи. Будет личный дельфин.
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shahor
1723353491
Вся комичность ситуации заключается в том,что на поверку Соболев особо никому и не нужен оказался.
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...уефан
1723357824
...может ты, Зарема, продашь одну из своих побрякушек, которая тебе уже не подходит по разным причинам, по дешёвке, хотя в каталоге оценочная и заявленная цена раза в два выше, чем тебе готовы предложить...
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andr45
1723358881
Головина, Медину, Карраскаля, Чалова, не вспоминая легендарных бразильцев отпустили или ПРОДАЛИ?) На Соболева же спроса нет((( Пусть выкупает свой контракт и ,как учит Симонян "скатертью дорога")
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ivany4
1723359098
Легко распоряжаться чужим имуществом, не зная планов владельца этого имущества. А еще проще, давать советы не неся никакой ответственности. Мели Емеля, твоя неделя.
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ScarlettOgusania
1723359182
не хватало ещё советов эскортницы, нахер пошла со своими "вредными советами", а Соболь пусть выкупает свой контракт у Спартака за отступные, Паша поможет, раз кашу заварил с переходом к бом.жам
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"supermax"
1723364284
Отпустим как только Соболев возбудится на очередную якобы бумажку, которую пришлют из какого-нибудь клуба
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baggio80
1723367168
Одного отпусти потом второго а потом начнет каждое говно в команде свои права качать это хочу это не буду у вас контракт отработал и иди куда хочешь вообще футболисты уже охренели вы бы лучше так играли футбол как языком мелете
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