Зарема призвала «Спартак» отпустить Соболева

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о ситуации с Александром Соболевым.
- Руководство «Спартака» отстранило Соболева от основы из-за его желания перейти в «Зенит».
- Форвард пропустил уже три матча.
«У ЦСКА есть классная черта – они никогда не передерживают игроков в команде. Всегда есть соблазн накинуть бабла (если оно есть), чтобы лучший игрок не ушел после окончания результативного сезона, а ЦСКА в этом плане молодцы, они отпускают, не ломают хребет своим игрокам, заставляя играть за деньги, а не по душе. Так отпустили Головина, Медину, Карраскаля, Чалова, не вспоминая легендарных бразильцев.
«Спартак» сейчас готов сгнобить на лавке по принципу: «сам не ам и другим не дам». Соболев – это первая ласточка», – сказала Зарема.
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Источник: «Спорт-Экспресс»