Вендел получил травму в матче с «Динамо»

Полузащитник «Зенита» Вендел получил повреждение левой ноги в матче 4-го тура РПЛ с «Динамо». Бразилец в начале второго тайма встречи травмировался после столкновения с полузащитником москвичей Хорхе Карраскалем. Колумбиец по итогам эпизода получил желтую карточку от главного судьи Сергея Иванова.

Вендела на 51-й минуте заменил Артур. Бразилец после ухода с поля сразу отправился в раздевалку.

Вендел в предыдущих 5 матчах за «Зенит» в этом сезоне забил 1 гол и отдал 8 передач.

Он играет за петербуржцев с 2020 года.

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