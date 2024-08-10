19-летний хавбек «Локомотива» отдал 4 голевых паса в 4 матчах РПЛ

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков отметился голевым пасом в матче 4-го тура РПЛ против «Динамо» из Махачкалы (2:0). Он ассистировал в моменте со вторым голом, забитым на 64-й минуте Евгением Морозовым.

Ранее 19-летний Батраков отдал 3 передачи и забил 1 мяч в игре 3-го тура с «Ахматом» (5:0). Также футболист забивал «Акрону» в игре 1-го тура (3:2).

В списке лучших ассистентов РПЛ хавбек «Локо» делит второе место с Бителло из «Динамо» – у обоих по 4 передачи. Лидирует Вендел из «Зенита» с 6 голевыми пасами.

Батраков дебютировал за «Локомотив» в этом году и провел суммарно 11 матчей за основной состав.

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