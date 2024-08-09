«Ювентус» готов побить трансферный рекорд Серии А

«Ювентус» не оставляет попыток заполучить игрока «Аталанты» Теуна Коопмейнерса.

Туринский клуб предложил за него 55 миллионов евро с учетом бонусов.

Этот трансфер может стать рекордным для Серии А – ранее в Италии никогда столько не платили за полузащитников.

В прошлом сезоне Коопмейнерс провел 51 матч, забил 15 голов и сделал 7 ассистов.

Голландец в «Аталанте» с 2021 года.

Его рыночная стоимость – 50 миллионов евро.

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