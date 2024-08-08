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  • Динь назвал неправдой попытку «Галатасарая» арендовать его, журналист выложил фото официального запроса

Динь назвал неправдой попытку «Галатасарая» арендовать его, журналист выложил фото официального запроса

8 августа 2024, 11:29
1

Журналист Ягиз Сабунджуоглу сообщил, что «Галатасарай» договорился с защитником Люкой Динем и сделал официальное предложение «Астон Вилле».

Динь ответил на пост: «Извините, но это неправда».

Тогда Сабунджуоглу выложил фотографию официального запроса «Галатасарая», адресованного «Астон Вилле». В нем стамбульцы предлагают отпустить 31-летнего в аренду до конца сезона и просят разрешения провести с игроком переговоры.

  • В прошлом сезоне Динь провел за «Астон Виллу» 46 матчей, забил 2 гола, отдал 6 передач.
  • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
  • Контракт француза с бирмингемским клубом рассчитан до лета 2026 года.

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Источник: страница Ягиза Сабунджуоглу в соцсети X
Англия. Премьер-лига Турция. Суперлига Галатасарай Астон Вилла Динь Люка
Комментарии (1)
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Ziklop
1723181540
одно не противоречит другому. клуб игрока не информировал, туркам отказал. запрос не подтверждает переговоры с игроком.
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