Динь назвал неправдой попытку «Галатасарая» арендовать его, журналист выложил фото официального запроса

Журналист Ягиз Сабунджуоглу сообщил, что «Галатасарай» договорился с защитником Люкой Динем и сделал официальное предложение «Астон Вилле».

Динь ответил на пост: «Извините, но это неправда».

Тогда Сабунджуоглу выложил фотографию официального запроса «Галатасарая», адресованного «Астон Вилле». В нем стамбульцы предлагают отпустить 31-летнего в аренду до конца сезона и просят разрешения провести с игроком переговоры.