Динь назвал неправдой попытку «Галатасарая» арендовать его, журналист выложил фото официального запроса

Журналист Ягиз Сабунджуоглу сообщил, что «Галатасарай» договорился с защитником Люкой Динем и сделал официальное предложение «Астон Вилле».
Динь ответил на пост: «Извините, но это неправда».
Тогда Сабунджуоглу выложил фотографию официального запроса «Галатасарая», адресованного «Астон Вилле». В нем стамбульцы предлагают отпустить 31-летнего в аренду до конца сезона и просят разрешения провести с игроком переговоры.
- В прошлом сезоне Динь провел за «Астон Виллу» 46 матчей, забил 2 гола, отдал 6 передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
- Контракт француза с бирмингемским клубом рассчитан до лета 2026 года.
Источник: страница Ягиза Сабунджуоглу в соцсети X