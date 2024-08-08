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  • Экс-директор академии «Чертаново» назвал топ-клуб для Глушенкова

Экс-директор академии «Чертаново» назвал топ-клуб для Глушенкова

8 августа 2024, 10:01
8

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин считает, что нападающий «Зенита» Максим Глушенкова готов играть за «Барселону».

– Какой европейский чемпионат лучше всего подошел бы Глушенкову?

– Испанский. Его стиль игры лучше всего подходит этому чемпионату.

– Какого уровня клуб способен усилить Глушенков?

– Условную «Жирону». Я считаю, что он готов играть и в «Барселоне», я говорю это еще с 2019 года. Но если сейчас «Барселона» не захочет купить такого футболиста, то пусть пока Максим поиграет за «Жирону».

  • 25-летний Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит» в летнее трансферное окно.
  • В 5 матчах нового сезона игрок забил 8 мячей и отдал 1 голевой пас.
  • Глушенков тренировался в академии «Чертаново» в 2014–2016 годах. В 2016-м дебютировал за клуб в ПФЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Барселона Жирона Глушенков Максим
Комментарии (8)
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somn
1723100597
Ну, загнул товар щ.
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NewLife
1723103415
Бедные европейские топ клубы - они без Глушенкова в полном упадке, а их хозяева спят и видят, как этот вундеркинд возродит европейский футбол. Бомбардир, советую вам опубликовать будущий бестселлер - сборник высказываний палаты № 6.
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DVOK68
1723106075
Глушенков ладно,добротный футболист.А какой чемпионат подойдёт Умярову,или это гримаса академии Чертаново?)
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paracetamol
1723107116
Подожди пока, Глушенков еще медные трубы не прошел!
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Spirit_78
1723107851
Если весь сезон отыграет на уровне, близком к текущему, то предложений из Европы будет много.
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САДЫЧОК
1723111050
Смешной! Лавка Зенита скоро !
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neim
1723118407
Ой, а где был экс директор год назад, когда про Глушенкова ещё ни кто и не знал? А тут вдруг раз и Барселона горькие слезы по нему льет))).
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