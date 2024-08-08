Экс-директор академии «Чертаново» назвал топ-клуб для Глушенкова

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин считает, что нападающий «Зенита» Максим Глушенкова готов играть за «Барселону».
– Какой европейский чемпионат лучше всего подошел бы Глушенкову?
– Испанский. Его стиль игры лучше всего подходит этому чемпионату.
– Какого уровня клуб способен усилить Глушенков?
– Условную «Жирону». Я считаю, что он готов играть и в «Барселоне», я говорю это еще с 2019 года. Но если сейчас «Барселона» не захочет купить такого футболиста, то пусть пока Максим поиграет за «Жирону».
- 25-летний Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит» в летнее трансферное окно.
- В 5 матчах нового сезона игрок забил 8 мячей и отдал 1 голевой пас.
- Глушенков тренировался в академии «Чертаново» в 2014–2016 годах. В 2016-м дебютировал за клуб в ПФЛ.
Источник: «Матч ТВ»