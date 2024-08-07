Медведев отметил связку двух игроков «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о взаимодействии на поле новичка Максима Глушенкова и полузащитника Вендела.
«Я считаю, у нас все трансферы очень хорошие, то, как ребята вошли в коллектив, это подтверждает. Бессмысленно говорить, кто сейчас лучший в «Зените», потому что играет команда. Но хочу отметить взаимодействие Глушенкова и Вендела – оно на высочайшем уровне.
Два больших игрока взаимодействуют, понимают, чувствуют друг друга – это нечасто бывает даже на высоком уровне», – сказал Медведев.
- После трех туров Глушенков является лучшим бомбардиром РПЛ (6 голов), Вендел – лучшим ассистентом (6 передач).
- Оба игрока набрали во всех матчах сезона по 9 очков по системе «гол+пас»: 8+1 у Глушенкова и 1+8 у Вендела.
Источник: ТАСС