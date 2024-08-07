Медведев отметил связку двух игроков «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о взаимодействии на поле новичка Максима Глушенкова и полузащитника Вендела.

«Я считаю, у нас все трансферы очень хорошие, то, как ребята вошли в коллектив, это подтверждает. Бессмысленно говорить, кто сейчас лучший в «Зените», потому что играет команда. Но хочу отметить взаимодействие Глушенкова и Вендела – оно на высочайшем уровне.

Два больших игрока взаимодействуют, понимают, чувствуют друг друга – это нечасто бывает даже на высоком уровне», – сказал Медведев.