Аршавин – о золотых медалях РПЛ: «Они прикреплены в Петербурге»

Андрей Аршавин пошутил по поводу успешности «Зенита» в чемпионате России.
– Уже надо везти золотые медали чемпионата России в Санкт-Петербург?
– А зачем их везти? Их оттуда не увозили, они там прикреплены (улыбается).
– Какова вероятность чемпионства «Зенита»?
– Еще рано говорить, но «Зенит» выглядит хорошо. Мне пока трудно говорить, даже по очкам нет отрыва.
Еще все может измениться – впереди 12 месяцев еще играть.
- Петербуржцы выиграли РПЛ 6 раз кряду.
- «Зенит» начал новый сезон с 5 побед подряд.
- В чемпионате у них сейчас 9 очков в 3 турах с разностью голов 13:0.
Источник: «РБ Спорт»