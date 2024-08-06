Аршавин – о золотых медалях РПЛ: «Они прикреплены в Петербурге»

Андрей Аршавин пошутил по поводу успешности «Зенита» в чемпионате России.

– Уже надо везти золотые медали чемпионата России в Санкт-Петербург?

– А зачем их везти? Их оттуда не увозили, они там прикреплены (улыбается).

– Какова вероятность чемпионства «Зенита»?

– Еще рано говорить, но «Зенит» выглядит хорошо. Мне пока трудно говорить, даже по очкам нет отрыва.

Еще все может измениться – впереди 12 месяцев еще играть.