«Крылья Советов» арендуют футболиста «Спартака», купленного две недели назад

Вингер Игорь Дмитриев в скором времени перейдет в «Крылья Советов».
«Спартак» согласился отдать 20-летнего футболиста в аренду самарскому клубу.
«Можно уже не скрывать, этот трансфер тщательно прорабатывается. Пока он игрок «Спартака», но на днях всe решится. Мы его ждем и надеемся, что он сделает нас сильнее», – подтвердил информацию тренер «Крыльев» Игорь Осинькин.
- Дмитриев – воспитанник «Зенита».
- В «Спартак» он перешел из «Урала» менее 2 недель назад.
- Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 2028 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»