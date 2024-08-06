«Крылья Советов» арендуют футболиста «Спартака», купленного две недели назад

Вингер Игорь Дмитриев в скором времени перейдет в «Крылья Советов».

«Спартак» согласился отдать 20-летнего футболиста в аренду самарскому клубу.

«Можно уже не скрывать, этот трансфер тщательно прорабатывается. Пока он игрок «Спартака», но на днях всe решится. Мы его ждем и надеемся, что он сделает нас сильнее», – подтвердил информацию тренер «Крыльев» Игорь Осинькин.