Матч 3-го раунда Лиги чемпионов между «Мидтьюлландом» и «Ференцварошем» пройдет на МКХ Арене 6 августа 2024 года. Обе команды показывают хорошие результаты в последних матчах, что делает этот матч интересным для анализа. Рассмотрим статистику и результаты последних игр, чтобы сделать обоснованный прогноз на исход этого матча.

Анализ команды «Мидтьюлланд»

Форма : В последних 5 играх «Мидтьюлланд» забил 9 голов и пропустил 3, показывая хорошую результативность и надежную оборону.

: В последних 5 играх «Мидтьюлланд» забил 9 голов и пропустил 3, показывая хорошую результативность и надежную оборону. Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 1.80 за игру, а пропускают они в среднем 0.60 гола за игру.

Недавние результаты:

Победа над «Ольборгом» (2-0)

Победа над «УЭ Санта-Колома» (1-0)

Ничья с «Нордшелландом» (2-2)

Победа над «УЭ Санта-Колома» (3-0)

Ничья с «Орхусом» (1-1)

«Мидтьюлланд» не проигрывает в 11 последних матчах и стабильно забивает в последних играх, что говорит о хорошей форме команды под руководством Томаса Томасберга.

Анализ команды «Ференцварош»

Форма : В последних 5 играх «Ференцварош» забил 11 голов и пропустил 4, показывая отличную результативность и надежную оборону.

: В последних 5 играх «Ференцварош» забил 11 голов и пропустил 4, показывая отличную результативность и надежную оборону. Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 2.20 за игру, а пропускают они в среднем 0.80 гола за игру.

Недавние результаты:

Победа над «Кечкеметом» (1-0)

Победа над «Нью Сэйнтс» (2-1)

Победа над «Нью Сэйнтс» (5-0)

Ничья с «Вест Хэмом» (2-2) в товарищеском матче

Ничья с «ЦСКА-1948 София» (1-1) в товарищеском матче

«Ференцварош» показывает хорошие результаты в последних матчах и стабильно забивает, что говорит о хорошей форме команды под руководством Паскаля Янсена.

Личные встречи

В последних личных встречах между этими командами:

20.07.2017 : «Мидтьюлланд» 3-1 «Ференцварош» (Лига Европы)

: «Мидтьюлланд» 3-1 «Ференцварош» (Лига Европы) 13.07.2017: «Ференцварош» 2-4 «Мидтьюлланд» (Лига Европы)

«Мидтьюлланд» показывает хорошие результаты в личных встречах с «Ференцварошем», что дает им некоторое психологическое преимущество.

Прогноз на матч

Учитывая текущую форму команд, их результаты в последних матчах и личные встречи, «Мидтьюлланд» выглядит немного более стабильным и уверенным соперником. Команда показывает хорошую результативность и играет на своем поле, что является значительным преимуществом. «Ференцварош» также находится в хорошей форме, но имеет проблемы с обороной, что может сказаться на их игре.

Рекомендация: Победа хозяев («Мидтьюлланд») за коэффициент 2.00