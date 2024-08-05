Гаджиев назвал преднамеренным судейство в игре «Динамо» Мх с «Пари НН»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:1).

«Мы играли лучше. «Пари НН» в принципе не готов к чемпионату. Основная задача их была лежать на поле и надеяться на помощь судьи. Ребята, которые играли сегодня за Махачкалу, они все сделали своим трудом. Три года сумасшедшей работы вне поля и на поле привели к тому, что они стали игроками РПЛ. У них сейчас вопрос: для чего они столько времени проводят на тренировках?

Нам все время говорят, что только труд определяет результат. Судейство – одна из главных причин тормоза российского футбола. То, что оно было преднамеренно против, я не сомневаюсь. Когда набирается огромное количество ошибок, становится ясно, что это было намеренное судейство против», – сказал Гаджиев.