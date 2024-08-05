Гаджиев назвал преднамеренным судейство в игре «Динамо» Мх с «Пари НН»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:1).
«Мы играли лучше. «Пари НН» в принципе не готов к чемпионату. Основная задача их была лежать на поле и надеяться на помощь судьи. Ребята, которые играли сегодня за Махачкалу, они все сделали своим трудом. Три года сумасшедшей работы вне поля и на поле привели к тому, что они стали игроками РПЛ. У них сейчас вопрос: для чего они столько времени проводят на тренировках?
Нам все время говорят, что только труд определяет результат. Судейство – одна из главных причин тормоза российского футбола. То, что оно было преднамеренно против, я не сомневаюсь. Когда набирается огромное количество ошибок, становится ясно, что это было намеренное судейство против», – сказал Гаджиев.
- В первом тайме матча главный судья Ян Бобровский дважды не назначил пенальти в ворота «Пари НН» после консультаций с VAR. Кроме того, в первой половине было еще два эпизода падения игроков «Динамо» Мх в штрафной гостей, когда рефери не прибегал к помощи VAR. Судьей VAR был Рафаэль Шафеев.
- Единственный гол был забит на 82-й минуте с пенальти, реализованным Николаем Калинским. 11-метровый был назначен Бобровским после консультации с VAR. В эпизоде с зафиксированным нарушением форвард гостей Зе Турбо упал на газон после борьбы с защитником махачкалинцев Джемалом Табидзе на краю штрафной площади.