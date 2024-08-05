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  • Гаджиев назвал преднамеренным судейство в игре «Динамо» Мх с «Пари НН»

Гаджиев назвал преднамеренным судейство в игре «Динамо» Мх с «Пари НН»

5 августа 2024, 08:59
8

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:1).

«Мы играли лучше. «Пари НН» в принципе не готов к чемпионату. Основная задача их была лежать на поле и надеяться на помощь судьи. Ребята, которые играли сегодня за Махачкалу, они все сделали своим трудом. Три года сумасшедшей работы вне поля и на поле привели к тому, что они стали игроками РПЛ. У них сейчас вопрос: для чего они столько времени проводят на тренировках?

Нам все время говорят, что только труд определяет результат. Судейство – одна из главных причин тормоза российского футбола. То, что оно было преднамеренно против, я не сомневаюсь. Когда набирается огромное количество ошибок, становится ясно, что это было намеренное судейство против», – сказал Гаджиев.

  • В первом тайме матча главный судья Ян Бобровский дважды не назначил пенальти в ворота «Пари НН» после консультаций с VAR. Кроме того, в первой половине было еще два эпизода падения игроков «Динамо» Мх в штрафной гостей, когда рефери не прибегал к помощи VAR. Судьей VAR был Рафаэль Шафеев.
  • Единственный гол был забит на 82-й минуте с пенальти, реализованным Николаем Калинским. 11-метровый был назначен Бобровским после консультации с VAR. В эпизоде с зафиксированным нарушением форвард гостей Зе Турбо упал на газон после борьбы с защитником махачкалинцев Джемалом Табидзе на краю штрафной площади.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Динамо Мх Гаджиев Гаджи
Комментарии (8)
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DVOK68
1722837945
Всё по "науке".Выиграли-об рефери ни словца,проиграли-реф негодяй)
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Spartak_forv@
1722842810
Ничего не изменится.Признают решение ошибочным. Отсранят бригаду на 2-3 матча
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SLADE2019
1722843286
Гаджиев, не время еще плакать. Играть надо. Эту игру проиграли махачкалинцы сами. Такому ПНН грех не забить ни одного гола. Успехов, земляки.
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Cleaner
1722844532
Выражу свое неуважение к Гаджиеву. Проигрыши своей команды он объясняет не ее СЛАБОСТЬЮ, а судейством. Свои ошибки в подготовке команды к игре в РПЛ Гаджиев сваливает на судей...(((
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NewLife
1722846225
Судьи газпром-рфс позор российского футбола(
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