Игрок «Спартака» рассказал об изменениях в команде без Соболева и Джикии

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина рассказал об атмосфере в команде без Георгия Джикии и Александра Соболева.

Джикия покинул московский клуб после истечения контракта в прошлом сезоне.

Соболев был отстранен из-за желания форварда перейти в «Зенит».

«Это изменения. Футболисты должны быть всегда готовы к такому. Мы профессионалы. Сейчас у нас есть хорошая группа молодых и перспективных футболистов. Самое важное – иметь здоровый коллектив.

То, что произошло, уже в прошлом. О прошлом уже не думаем. Думаем только о том, что мы можем сделать для будущего», – сказал Медина.