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  • Игрок «Спартака» рассказал об изменениях в команде без Соболева и Джикии

Игрок «Спартака» рассказал об изменениях в команде без Соболева и Джикии

4 августа 2024, 18:50
10

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина рассказал об атмосфере в команде без Георгия Джикии и Александра Соболева.

  • Джикия покинул московский клуб после истечения контракта в прошлом сезоне.
  • Соболев был отстранен из-за желания форварда перейти в «Зенит».

«Это изменения. Футболисты должны быть всегда готовы к такому. Мы профессионалы. Сейчас у нас есть хорошая группа молодых и перспективных футболистов. Самое важное – иметь здоровый коллектив.

То, что произошло, уже в прошлом. О прошлом уже не думаем. Думаем только о том, что мы можем сделать для будущего», – сказал Медина.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Соболев Александр Медина Хесус
Комментарии (10)
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ivany4
1722787194
Ключевая мысль: " Самое важное – иметь здоровый коллектив." Все остальное сплетни журналистов, агентов, и "экспертов", особенно со срач-тв.))
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Desma
1722789380
Шлак удалили вот в гору и пошли.........
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dronwwwich
1722789722
Ребят, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 11-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «бронзовый прогноз». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!
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Цугундeр
1722790688
"То, что произошло, уже в прошлом. О прошлом уже не думаем. Думаем только о том, что мы можем сделать для будущего» И припев..) "Когда меня не станет, я буду петь голосами Моих детей и голосами их детей Нас просто меняют местами, таков закон Сансары Круговорот людей..")
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2957innocent
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