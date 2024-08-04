Орлов сказал, кто в «Зените» играет гениально – это не Глушенков

Геннадий Орлов похвалил несколько игроков «Зенита» за успешный старт сезона.

Петербуржцы выиграли все 5 матчей с общим счетом 20:2.

«Зенит» здорово подготовился к «Ростову». А соперник... Какие-то расслабленные дончане, у них почти ничего не получилось. Питерцы переиграли гостей по всем показателям.

Начиная с Суперкубка подопечные Сергея Семака очень мощно выглядят в центре поля. Вендел, Клаудиньо, Барриос превосходят своих оппонентов. Пока никто с ними справиться не может.

Вендел так и вовсе играет просто гениально! Шесть голевых передач в трех турах РПЛ. Мне вообще кажется, что сейчас это его лучший отрезок за весь российский этап карьеры.

Откуда черпает мотивацию? Профессионал! Бразилец получает удовольствие от игры.

Глушенков – это отдельный разговор. Шесть голов на старте сезона в чемпионате. Да какие! В великолепной форме находится.

Стоит отметить по этой игре и Педро. Выходит с первых минут, бежит, разбирается с двумя защитниками. Техничный.

Когда он только появился, я вам сразу сказал: большой талант. Потом бразилец немного ушел в тень, видимо, потребовалось время на адаптацию.

Но сейчас Педро в порядке, хорош. Уже складывается впечатление, что это опытный футболист, который старается не делать ничего лишнего на поле.

Вот такого же опыта стоит набраться и Горшкову. Он вышел сразу после перерыва в среднюю линию. И мог отдать две голевые передачи. Шансы были. Но пока Юрий еще не может делать мягкие пасы, выверенные.

Ему еще надо потренироваться с бразильцами, понаблюдать за Венделом. При этом радует, что Горшков не боится брать игру на себя, рисковать. Просто нужно немного подправить точность пасов.

Латышонок пока не пропускает. И на выходах хорошо сыграл, и на линии надежен. Единственное – иногда теряется, когда соперник прессингует, неточно выбивает», – сказал Орлов.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?