Товарищеские матчи. «Барселона» победила «Реал» (2:1), «Манчестер Сити» с хет-триком Холанда обыграл «Челси» (4:2), «Ливерпуль» разгромил «МЮ» (3:0)

«Барселона» в товарищеской встрече переиграла «Реал». Дубль оформил 22-летний Пау Дельгадо.
В других встречах «Манчестер Сити» победил «Челси», а «Манчестер Юнайтед» крупно уступил «Ливерпулю».
Все игры прошли в США.
Товарищеские матчи
Барселона (Испания) – Реал (Испания) – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Дельгадо, 42; 2:0 – Дельгадо, 54; 2:1 – Пас, 82.
Манчестер Сити (Англия) – Челси (Англия) – 4:2 (2:0)
Голы: 1:0 – Холанд, 4 (с пенальти); 2:0 – Холанд, 5; 3:0 – Бобб, 55; 4:0 – Холанд, 56; 4:1 – Стерлинг, 59; 4:2 – Мадуэке, 89.
Манчестер Юнайтед (Англия) – Ливерпуль (Англия) – 0:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Карвалью, 10; 0:2 – Джонс, 36; 0:3 – Цимикас, 61.
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Источник: «Бомбардир»