Четвертый тур Первой Лиги между «СКА-Хабаровск» и «Аланией» пройдет на стадионе «Леон Арена» 3 августа 2024 года. Обе команды находятся в разной форме и занимают различные позиции в турнирной таблице. Давайте проанализируем статистику и результаты последних матчей, чтобы сделать обоснованный прогноз на исход этого матча.

Анализ команды «СКА-Хабаровск»

Форма : В последних 5 играх «СКА-Хабаровск» забил 3 гола и пропустил 11, показывая слабую результативность и ненадежную оборону.

: В последних 5 играх «СКА-Хабаровск» забил 3 гола и пропустил 11, показывая слабую результативность и ненадежную оборону. Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 0.60 за игру, а пропускают они в среднем 2.20 гола за игру.

Недавние результаты:

Победа над «Сочи» (2-1)

Поражение от «Родины» (0-1)

Поражение от «Торпедо» (0-4)

Поражение от «Балтики» (0-1) в товарищеском матче

Поражение от «Химок» (1-4) в товарищеском матче

«СКА-Хабаровск» пропускает в 9 последних матчах, что указывает на значительные проблемы в обороне.

Анализ команды «Алания»

Форма : В последних 5 играх «Алания» забила 3 гола и пропустила 4, показывая средние результаты в атаке и надежную оборону.

: В последних 5 играх «Алания» забила 3 гола и пропустила 4, показывая средние результаты в атаке и надежную оборону. Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 0.60 за игру, а пропускают они в среднем 0.80 гола за игру.

Недавние результаты:

Поражение от «Родины» (0-1)

Победа над «Тюменью» (1-0)

Ничья с «Уфой» (0-0)

Поражение от «Нефтехимика» (0-1) в товарищеском матче

Ничья с «Торпедо» (2-2) в товарищеском матче

«Алания» не проигрывает в 6 последних матчах в гостях в турнире и имеет надежную оборону.

Личные встречи

Последние встречи между командами:

20.05.2024 : «СКА-Хабаровск» 0-1 «Алания»

: «СКА-Хабаровск» 0-1 «Алания» 23.09.2023 : «Алания» 2-1 «СКА-Хабаровск»

: «Алания» 2-1 «СКА-Хабаровск» 06.05.2023 : «СКА-Хабаровск» 0-0 «Алания»

: «СКА-Хабаровск» 0-0 «Алания» 16.10.2022 : «Алания» 4-1 «СКА-Хабаровск»

: «Алания» 4-1 «СКА-Хабаровск» 19.03.2022: «СКА-Хабаровск» 2-0 «Алания»

Прогноз на матч

Учитывая текущую форму команд, их результаты в последних матчах и личные встречи, «Алания» выглядит более сильным и стабильным соперником. Команда показывает надежную оборону и имеет успешные результаты в последних играх против «СКА-Хабаровск». «СКА-Хабаровск», несмотря на победу в последнем матче, имеет значительные проблемы в обороне и слабую результативность.

Рекомендация: Победа гостей («Алания») за коэффициент 2.10