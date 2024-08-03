Нгамале объяснил, зачем продлил контракт с «Динамо»

Левый вингер «Динамо» Муми Нгамале прокомментировал заключение нового соглашения с московским клубом.

«Я очень комфортно чувствую себя здесь и хочу выиграть трофей с «Динамо», поэтому решил продлить контракт.

Для меня «Динамо» сейчас как семья. Меня все поддерживают, а я в свою очередь усердно тренируюсь и полностью выкладываюсь на поле в играх.

Очень хочу помочь «Динамо» взобраться как можно выше», – сказал 30-летний камерунец.

Нгамале в «Динамо» с сентября 2022 года.

Он провел 61 матч, забил 11 голов и сделал 9 ассистов.

Футболист продлил контракт по схеме «2+1».

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