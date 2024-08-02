Реакция Заремы на переход Бакаева из «Зенита» в «Химки»

Зарема Салихова прокомментировала трансфер Зелимхана Бакаева.
Сегодня полузащитник перешел из «Зенита» в «Химки» на правах аренды.
«Футбол всех расставляет по местам. Каждый тренер в «Спартаке» делал все, чтобы из Зелимхана получился толковый футболист.
Шансы и возможности давали все, несмотря на то, что он много ошибался и слишком часто разводил руками.
Получается, что тренеры «Спартака» не развили дарование. И Семак, и тренер в Эмиратах. Может быть, у тренера «Химок» получится.
Зелимхану желаю обрести место на поле и без травм провести сезон», – сказала Зарема.
- Бакаев – воспитанник «Спартака».
- Он ушел в «Зенит» в 2022 году в качестве свободного агента.
- Прошлый сезон хавбек провел в аренде в «Аль-Вахде».
- В ОАЭ он забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 25 матчах.
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Источник: «Чемпионат»