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Реакция Заремы на переход Бакаева из «Зенита» в «Химки»

2 августа 2024, 23:48
10

Зарема Салихова прокомментировала трансфер Зелимхана Бакаева.

Сегодня полузащитник перешел из «Зенита» в «Химки» на правах аренды.

«Футбол всех расставляет по местам. Каждый тренер в «Спартаке» делал все, чтобы из Зелимхана получился толковый футболист.

Шансы и возможности давали все, несмотря на то, что он много ошибался и слишком часто разводил руками.

Получается, что тренеры «Спартака» не развили дарование. И Семак, и тренер в Эмиратах. Может быть, у тренера «Химок» получится.

Зелимхану желаю обрести место на поле и без травм провести сезон», – сказала Зарема.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он ушел в «Зенит» в 2022 году в качестве свободного агента.
  • Прошлый сезон хавбек провел в аренде в «Аль-Вахде».
  • В ОАЭ он забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 25 матчах.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Химки Зенит Бакаев Зелимхан Салихова Зарема
Комментарии (10)
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VVM1964
1722632590
Неужто прощен ??? Но без саркастической экзекуции всё-же не обошлось (...
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paracetamol
1722642870
В Зените сказали: нахр он нужен!
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СайфуЛлах-Усманов-google
1722643303
Он зениту и не нужен был воооообще, мне кажется его брали чисто для бунта среди москвичей ,сейчас точно так же и соболя так же берут. Как игрок на хрень он нужен вообще. Что он может дать? Свои дешёвые семуляции?
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aldo conte
1722650953
Лучше играть в "Химках", чем сидеть на лавке в "Зените".
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"supermax"
1722658355
Перейти в зенит чтобы заработать и на халяву стать чемпионом... Уйти играть в химки ...сколько их таких уже было.... Бесславные ублюдки ))... Вопрос к соболю : сааашка, ты де?
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Александр-Каратеев-yandex
1722659339
Просто он посредственный игрок, уровня Химок, в Спартаке это поняли и не стали продлевать с ним контракт.И здесь дело не в тренера, а в самом игроке.
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zigbert
1722664677
О каком развитии можно говорить если он знал что придя в Зенит сядет на лавку. Не о футболе Бакаев думает а о выгодном контракте.
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Garrincha58
1722667105
Зарема свари кашу из топора, а мы все посмотреть будем
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