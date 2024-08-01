Агент Джикии дал комментарий по поводу будущего экс-капитана «Спартака»

Вадим Шпинев, агент бывшего защитника «Спартака» Георгия Джикии, отреагировал на слухи вокруг будущего игрока.

Сообщалось, что 30-летний футболист интересен «Крыльям Советов», но его приоритет – продолжение карьеры за границей.

«Георгий сейчас находится в том состоянии, в том возрасте, расцвете сил, чтобы иметь возможность досконального выбора.

Когда он сделает свой выбор, будет ли это клуб из Европы, Азии, Америки или России, мы все об этом узнаем.

Не надо бежать впереди паровоза, обычно это плохо заканчивается», – сказал агент.