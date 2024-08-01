Агент Джикии дал комментарий по поводу будущего экс-капитана «Спартака»

Вадим Шпинев, агент бывшего защитника «Спартака» Георгия Джикии, отреагировал на слухи вокруг будущего игрока.
Сообщалось, что 30-летний футболист интересен «Крыльям Советов», но его приоритет – продолжение карьеры за границей.
«Георгий сейчас находится в том состоянии, в том возрасте, расцвете сил, чтобы иметь возможность досконального выбора.
Когда он сделает свой выбор, будет ли это клуб из Европы, Азии, Америки или России, мы все об этом узнаем.
Не надо бежать впереди паровоза, обычно это плохо заканчивается», – сказал агент.
- Джикия был в «Спартаке» с декабря 2016 года.
- Он забил 5 голов и сделал 11 ассистов в 215 матчах.
- С 2019 года Георгий был капитаном команды.
- Со «Спартаком» защитник выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
Источник: «Матч ТВ»