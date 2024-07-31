Джикия назвал страну, откуда у него есть предложения

Защитник Георгий Джикия сообщил, что у него есть предложения от клубов.

«Есть хорошие предложения. Из иностранных чемпионатов? И не только. Из России тоже есть», – сказал Джикия.

Джикия находится в статусе свободного агента после ухода из «Спартака».

Ранее стало известно, что он не рассматривает предложения с зарплатой менее 7 миллионов рублей в месяц.

30-летний игрок стоит 3,5 миллиона евро.

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