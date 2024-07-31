В «Динамо» Мх высказались о деньгах от Керимова

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов подтвердил, что бизнесмен Сулейман Керимов оказывает существенную помощь клубу.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Керимов удовлетворил просьбу руководства клуба о выделении 1 миллиона евро на покупку новых футболистов.

«Керимов нам помогает, и большое ему спасибо за это! До этого говорил, что он оплатил все, что связано с нашим стадионом, и эта сумма около 250 миллионов рублей. Все перестановки, которые выполнили на стадионе, были сделаны только благодаря Сулейману Абусаидовичу! Естественно, есть и дополнительная помощь.

Насчет суммы я промолчу, потому что это не в моей компетенции. Но помощь от Керимова оказывается существенная. Тут без вопросов», – сказал Газизов.

«Динамо» Мх занимает 12-е место в РПЛ с 2 очками после двух туров.

Команда проводит дебютный сезон в лиге.

В прошлом Керимов был владельцем другого махачкалинского клуба – «Анжи».

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