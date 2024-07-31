Мостовой назвал игрока РПЛ, которого можно было бы назвать классической десяткой

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о плеймейкерах в футболе и РПЛ.

«Сейчас футбол другой совсем. Ранее были классические десятки. Все мы помним Алессандро Дель Пьеро и других плеймейкеров, которые играли под нападающими. У них, кстати, был свой стиль. Да и я себя тоже могу отнести к таким футболистам, но теперь такое встречается не так часто. Мало игроков, которых можно узнать по движению ног и по их технике.

Кого я могу выделить в РПЛ на такой позиции? В нынешнем сезоне не хочу пока никого выделять, ведь прошло только два тура. Но вот ранее я бы такой классической десяткой назвал Клаудиньо, он довольно хорошо смотрелся в этой роли», – сказал Мостовой.