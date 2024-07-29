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  • Матерная речь Мусаева в раздевалке «Краснодара» после ничьей с «Динамо» Мх

Матерная речь Мусаева в раздевалке «Краснодара» после ничьей с «Динамо» Мх

29 июля 2024, 03:44
17

«Краснодар» опубликовал видео из раздевалки после матча с «Динамо» Мх (0:0).

Главный тренер краснодарцев Мурад Мусаев выступил с речью перед футболистами. Он был недоволен игрой команды.

«Болельщики выражают свое недовольство, и они абсолютно правы. Мы не имеем права играть в такой футбол. Прежде всего, по отношению, настрою, по первому тайму. Это непозволительно. Может быть что угодно, но выходить, *** (блин – «Бомбардир»), и не выигрывать единоборства, не подбирать мячи, выходить расслабленными – на что вы рассчитывали?

Но ответственность вся на мне. Я не достучался до вас перед матчем, я плохо вас подготовил. Будем делать выводы, дальше так продолжаться не может», – сказал Мусаев.

  • «Краснодар» еще ни разу не победил в этом сезоне.
  • Клуб проиграл «Зениту» в Суперкубке и дважды сыграл вничью в РПЛ.

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Источник: телеграм-канал «Краснодара»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Краснодар Мусаев Мурад
Комментарии (17)
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Александр-Каратеев-yandex
1722217845
Алло, гараж, Краснодар играл с Динамо Мх, а не с Химками, как у вас написано.
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"supermax"
1722228314
Редакторы всё ....заносите новых
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"supermax"
1722228412
Всегда думал что разговоры тренера с командой это некое таинство .... Зачем выносить на обозрение
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1722228528
Дешёвые южные понты
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Slavan52
1722232411
Мусаев не тренер, поэтому и игра такая
Ответить
slavа0508
1722234669
Краснодар пожимает плоды увольнения Владимира Ивича...
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SLADE2019
1722235182
Посмотрим какие ты выводы сделаешь. Хотя мне в это не верится.
Ответить
DVOK68
1722239209
Матерись не матерись,делай зверскую харю иль не делай,предположу что тебя не боятся,а стало быть не уважают.Вывод?По моему субъективному мнению так и будут спотыкаться через тур/два/на третий,пока Мусаеву коленкой под попу не врежут) Тренер должен быть авторитетным.
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FCSpartakM
1722240739
кроме популизма у Мусаева ничего нет в арсенале. Человек чуть ли лучше всех знает Краснодар и выхлопа ноль
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Spartak_forv@
1722245640
Зачем выкладывать свою кухню,не понятно мне.Показуха
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