Матерная речь Мусаева в раздевалке «Краснодара» после ничьей с «Динамо» Мх

«Краснодар» опубликовал видео из раздевалки после матча с «Динамо» Мх (0:0).

Главный тренер краснодарцев Мурад Мусаев выступил с речью перед футболистами. Он был недоволен игрой команды.

«Болельщики выражают свое недовольство, и они абсолютно правы. Мы не имеем права играть в такой футбол. Прежде всего, по отношению, настрою, по первому тайму. Это непозволительно. Может быть что угодно, но выходить, *** (блин – «Бомбардир»), и не выигрывать единоборства, не подбирать мячи, выходить расслабленными – на что вы рассчитывали?

Но ответственность вся на мне. Я не достучался до вас перед матчем, я плохо вас подготовил. Будем делать выводы, дальше так продолжаться не может», – сказал Мусаев.